Gartenschau Lindau zieht positive Bilanz

Vor dem Abschlusswochenende zeigen sich die Veranstalter der Gartenschau in Lindau zufrieden - obwohl das anvisierte Besucherziel vermutlich verfehlt wird.

Trotz der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie ziehe man eine positive Bilanz, so die Verantwortlichen. Etwa 280.000 Menschen hätten das Gartenschaugelände seit der Eröffnung im Mai besucht. Gerechnet hatten sie vor Beginn mit insgesamt rund 300.000. Die Gartenschau auf der Lindauer Insel geht am Sonntag zu Ende.

Viel Konkurrenz für Lindau

Die Lindauer Gartenschau auf gut fünf Hektar Fläche ist nur halb so groß wie die baden-württembergische Landesgartenschau in Überlingen. Weil diese wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben wurde, fanden beide zeitgleich statt. In Bayern machte zudem die ebenfalls zeitgleich stattfindende Landesgartenschau in Ingolstadt den Lindauern Konkurrenz.

Die erhoffte Besucherzahl von 300.000 werden die Veranstalter der Lindauer Gartenschau am letzten Wochenende nicht mehr erreichen.