"Home & Garden" zum 20. Mal in Salem

Im Schlosspark Salem (Bodenseekreis) beginnt am Donnerstag die Garten- und Lifestylemesse "Home & Garden". Zum 20. Jubiläum haben die Veranstalter die Zahl der Aussteller erhöht.

Bereits zum 20. Mal findet von Donnerstag bis Sonntag die Messe "Home & Garden" im Schlosspark Salem statt. Zum Jubiläum haben die Veranstalter der Garten- und Lifestylemesse die Zahl der Aussteller erhöht. Laut Mitteilung präsentieren mehr als 110 Anbieter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den Niederlanden ihre Waren.

Einrichtungsideen und Rahmenprogramm im Schlosspark Salem

Die Aussteller zeigen verschiedene Produkte: Zum Beispiel Möbel, Deko-Artikel, Pflanzen, Schmuck und Mode. "Angeboten wird alles, was den Garten schöner macht", heißt es in einer Mitteilung. Außerdem soll ein buntes Rahmenprogramm die Besucherinnen und Besucher unterhalten. So sind beispielsweise Schlossführungen sowie Mal- und Kreativkurse für Kinder geplant.

Manfred Härle, Bürgermeister der Gemeinde Salem, im Fotobus, in dem man sich zum Jubiläum der "Home & Garden" kostenlos fotografieren lassen kann. SWR Rebecca Lüer

Die Messe ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10:30 bis 18 Uhr geöffnet.