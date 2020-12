per Mail teilen

Jeder Tag ist ein guter Tag um glücklich zu sein - das ist die Lebensphilosophie von Doris Meissner. Denn die Friedrichshafenerin hat ihren Garten, ihren Mann und die Malerei - genug Zutaten für ein glückliches Leben, findet sie.

Grace Kelly, Maria Callas, Audrey Hepburn - Frauen, die trotz Widrigkeiten ihren Weg gegangen sind, haben es Doris Meissner angetan. Die selbstgemalten Porträts der Persönlichkeiten hat sie in ihrem Garten in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ausgestellt - wie in einem riesigen Atelier.