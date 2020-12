Einer der kleinsten Weihnachtsmärkte in Konstanz

Die Weihnachtsmärkte am Bodensee und in Oberschwaben locken normalerweise im Advent tausende Menschen an. Doch dieses Jahr haben wegen der Corona-Pandemie die meisten Märkte abgesagt. Doch eine feste Konstante der Vorweihnachtszeit gibt es, nämlich den Garagen-Weihnachtsmarkt von Ursula Weih.