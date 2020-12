per Mail teilen

Wegen der Corona-Pandemie finden die meisten Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht statt. Einer schon: der Garagen-Weihnachtsmarkt von Ursula Weih im Konstanzer Stadtteil Wollmatingen.

Seit 14 Jahren betreibt Ursula Weih im Konstanzer Stadtteil Wollmatingen zur Vorweihnachtszeit ihr Adventslädele. Dieses Jahr läuft es wegen Corona etwas anders. Ob es auch mit Abstand, Corona-Vorgaben und Mundschutz so etwas wie eine Weihnachtsstimmung gibt? SWR-Reporterin Friederike Fiehler hat sich in der Garage umgeschaut.

Auf dem Garagen-Weihnachtsmarkt gibt es Holzkrippen, Kerzen, selbstgebackene Plätzchen, Räuchermännchen, gestrickte Socken und sogar Christbäume zu kaufen. Nur Glühwein gibt es in diesem Jahr wegen Corona nicht. Der kleinste Weihnachtsmarkt in Konstanz in Bildern:

Das Adventslädele von Ursula Weih im Konstanzer Ortsteil Wollmatingen hat bis einschließlich 18. Dezember geöffnet, immer von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr.