"Ganz nah dran" - Was wünschen sich Rentner von der Politik?

"Ganz nah dran" - Was wünschen sich Rentner von der Politik?

Viele freuen sich auf das Ende ihres Arbeitslebens. Als Rentner nur noch tun, was einem Spaß macht - so stellen sich viele den Ruhestand vor. SWR-Reporter Martin Hattenberger hat ein Rentner-Ehepaar in Friedrichshafen-Kluftern (Bodenseekreis) besucht.