Impfen müsste schneller gehen So geht es Rentner-Ehepaar aus Friedrichshafen

Viele freuen sich auf das Ende ihres Arbeitslebens. Als Rentner nur noch das tun, was einem Spaß macht - so stellen sie sich den Ruhestand vor. SWR-Reporter Martin Hattenberger hat ein Rentner-Ehepaar in Friedrichshafen-Kluftern (Bodenseekreis) besucht.

Ihren Eintritt ins Rentnerleben vor einem Jahr hatte sich Ingrid Hund-Eschenbach anders vorgestellt. Genießen kann sie die neu gewonnene Freiheit noch nicht, weil es durch die Corona-Pandemie viele Einschränkungen gibt. Den Alltag strukturieren Das rüstige Rentnerpaar plant den Tag immer gut durch, um sich selbst eine Struktur zu geben. Sie arbeiten viel am eigenen Haus, im Garten oder verbringen die Zeit mit ihren Hobbys wie Malen, Lesen und Spazierengehen. Und für ihre mittlerweile sieben Enkelkinder bleibt auch noch genügend Zeit. Es geht ihnen gut, sagen sie. Mit ihren Renten können sie ihren Lebensstandard halten: Walter Hund hat bei Dornier, heute Airbus, gearbeitet und ist seit fünf Jahren im Ruhestand. Ingrid Hund-Eschenbach war Erzieherin und ist seit einem Jahr in Rente. Das Paar hofft, noch lange ohne Hilfe zurechtzukommen Die Rentner hoffen, dass sie noch lange so gesund bleiben, und dass sie nicht in ein Alten- oder Pflegeheim ziehen müssen. Enttäuscht sind sie nur von der Impf-Organisation gegen die Covid-19 Pandemie. "Da muss mehr gehen", fordert Walter Hund von der Politik. Seine Frau sieht aber nicht nur die Politiker gefragt. In der Gesellschaft müsse jeder seinen Teil beitragen, sagt sie. Viele Menschen forderten viel von der Politik. Manchmal habe sie aber den Eindruck, dass neben den Forderungen die eigenen Pflichten vergessen würden.