Der 21-jährige Elias Nussbaum aus Laimnau (Bodenseekreis) und sein 21-jähriger Freund Simon Weber aus Amtzell (Kreis Ravensburg) dürfen am Sonntag zum ersten Mal zur Wahl gehen. Was ihnen dabei wichtig ist, hat sie SWR-Reporter Wolfgang Wanner gefragt.

Die beiden Erstwähler haben Verständnis für die Politik - die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nehmen sie sehr ernst, auch wenn es ihnen nicht gefällt, dass sie sich nicht mit Freunden treffen dürfen. Simon Weber sorgt sich wegen der Corona-Einschränkungen um seinen Abschluss in Maschinenbau an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Die Prüfungen hat er hinter sich, die Bachelor-Arbeit würde er nun gerne in einem Betrieb schreiben. Doch einen Betrieb hat er wegen der Corona-Krise noch nicht finden können.

Politik soll Wirtschaft nach der Krise wieder ankurbeln

Für den angehenden Maschinenbauer Simon Weber ist es wichtig, dass die Wirtschaft nach der Pandemie schnell wieder in Fahrt kommt und dass die Politik dabei unterstützend mitwirkt. Beruflich treffen den frisch ausgebildeten Straßenwärter Elias Nussbaum Pandemie-Einschränkungen nicht so hart. Vor den Aufgaben, die Politiker zu bewältigen haben, hat er Respekt.

"Ich wollte es nicht machen, was die Politiker derzeit alles zu entscheiden haben." Elias Nussbaum, Erstwähler aus Laimnau

Grundsätzlich ist es für die beiden eine Selbstverständlichkeit, zur Wahl zu gehen. "Nur wenn man selber wählen geht, kann man vielleicht auch etwas bewirken", ist Simon Weber überzeugt. Über die Parteien haben sie sich vorab in der Zeitung und im Internet informiert. Den beiden Erstwählern ist es wichtig, dass die Impfungen schnell voran gehen und sie sich dann wieder mit anderen treffen können. Am liebsten in einem Festzelt mit tausend Menschen.

„Ganz nah dran“ sind wir in dieser Woche, in den Tagen vor der Landtagswahl. Und zwar ganz nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern, die aufgerufen sind, am Sonntag zu wählen. Wir wollen wissen, was treibt sie um, welche Sorgen haben sie, welche Wünsche und Forderungen an die Politik. Wir waren bei einem Facharbeiter, bei einer Familie mit drei Kindern, einem Rentnerehepaar und dem Chef eines kleinen Handwerkbetriebs.