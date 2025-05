Wangen im Allgäu hat in den zurückliegenden Jahren erfolgreich Turmfalken angesiedelt. Jetzt ist allerdings ein Turmfalkennest von dem seltenen Gänsesäger "besetzt" worden.

Im Wangener Pulverturm haben die Vogelexperten einen Vogel entdeckt, der dort eigentlich nicht hingehört. Denn in dem vorbereiteten Nest hat sich nicht wie geplant ein Turmfalke eingenistet, sondern ein Gänsesäger.

Der Gänsesäger bleibt im Falkennest

Gerhard Lang vom Naturschutzbund (NABU) in Wangen hat auf die Nachricht umgehend reagiert und klar gestellt: "Den Gänsesäger im Nest lassen und nicht entfernen". Denn Gänsesäger seien noch seltener bei uns anzutreffen als Turmfalken, so Lang. Mittlerweile liegen mehrere Eier im Nest des Gänsesägers, in den kommenden Tagen werden die Jungvögel wohl schon schlüpfen.

Aus diesen Eiern schlüpfen in wenigen Tagen junge Gänsesäger. NABU Wangen im Allgäu

Erst schlüpfen, dann in die Tiefe stürzen

Ein, zwei Tage nach dem Schlüpfen werden sich die jungen Entenvögel dann vom Pulverturm aus in die Tiefe stürzen. Das ist ein ganz normaler Vorgang beim Gänsesäger, denn es handle sich dabei um sogenannte "Nestflüchter", erklärt Lang. Er hofft, dass die jungen Entenvögel sich schnell im Bereich der nahegelegenen Argen und den dortigen Sträuchern und Büschen wohl fühlen.

"Der Gänsesäger ist ein vergleichsweise massiger Entenvogel mit langem Körper", schreibt der NABU. Und weiter: "Er brütet sowohl an Binnengewässern als auch an Meeresbuchten". Dass ein Gänsesäger sich in Wangen im Allgäu den Pulverturm aus dem 15. Jahrhundert ausgesucht hat und dort in mehreren Metern Höhe brütet, scheint dann doch ein besonderes Ereignis zu sein.

Noch ein Nest für den Turmfalken

Egal ist dem Gänsesäger dabei, dass er damit einem Turmfalken buchstäblich ins Gehege gekommen ist. Er fühlt sich wohl im Turm. Das Nest für den Turmfalken aber war damit besetzt. Die Wangener Falkenexperten haben deswegen für den Falken ein weiteres Nest gebaut. Dieses hat ein Falkenpärchen auch prompt belegt.

Und so leben in Wangener jetzt Turmfalke und Gänsesäger in harmonischer Eintracht und in direkter Nachbarschaft zusammen im Pulverturm. Gerhard Lang und seine Freunde vom NABU freuts.