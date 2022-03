Gänsegeier über dem Ifen-Gebiet im Kleinwalsertal gesichtet

Im Ifen-Gebiet im Kleinwalsertal hat ein Ornithologe einen Gänsegeier beobachtet. Eine seltene Begegnung, denn eigentlich sind die Tiere seit dem Mittelalter hierzulande ausgestorben.

Die Beobachtung sei eine absolute Seltenheit gewesen, so der Vogelkundler Felix Steinmeyer vom Landesbund für Vogelschutz e.V. Bayern. Denn Gänsegeier sind in den Alpen und im Allgäu nicht zu Hause. In Österreich gebe es ein Brutpaar von Bartgeiern, die sich manchmal blicken ließen, aber Gänsegeier kämen von weit her geflogen, so Steinmeyer.

Durch den Ring erkannt

Dieser Gänsegeier kam beispielsweise aus Spanien. Felix Steinmeyer konnte ein Foto schießen und den Vogel anhand des Rings, den dieser am Fuß trug, identifizieren. Dort gibt es laut Ornithologe eine größere Gänsegeierpopulation. Da jedoch Gänsegeier erst mit vier Jahren beginnen zu brüten, machen sich die jüngeren Vögel auf und erkunden die Welt. Dabei können sie erstaunliche Distanzen zurücklegen. Zum Brüten kehren sie jedoch meist wieder in ihre Herkunftskolonie zurück.

Ein seltenes Gastspiel: ein Gänsegeier dreht seine Kreise über dem Ifengebiet in Vorarlberg. Pressestelle LBV, Felix Steinmeyer

Futter fehlt im Allgäu

In Deutschland und auch in Vorarlberg gebe es derzeit keine Gänsegeierpaare, weil dort die Nahrung für die Tiere fehle, so Steinmeyer. Der Gänsegeier ernährt sich von Aas, also von Tierkadavern. Hierzulande jedoch werden tote Tiere schnell weggeräumt, kritisiert der Ornithologe. Daher fordern Tierschützer, dass tote Tiere, etwa von überfahrenen Wildtieren, länger liegenbleiben dürfen. Auch andere Vögel, etwa Steinadler, würden davon profitieren.

Für den Menschen sind die großen Tiere, die eine Flügelspannweite von rund 2,50 Meter erreichen, nicht gefährlich.