Laupheim ehrt Film- und Fernsehproduzentin Gabriela Sperl

Die Filmproduzentin Gabriela Sperl erhält in diesem Jahr den Carl Laemmle Produzentenpreis. Das teilten die Stadt Laupheim (Kreis Biberach) und die Produzentenallianz mit.

Gabriela Sperl werde für ihr Lebenswerk als Produzentin ausgezeichnet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Laupheim und der "Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen". Sperl beweise in ihrer Arbeit "eine klare innere Haltung, Entschlossenheit und Mut". Sie wurde von der elfköpfigen Jury unter Vorsitz des langjährigen Berlinale-Direktors Dieter Kosslick einstimmig als diesjährige Preisträgerin des Carl Laemmle Produzentenpreises gewählt.

Mehrfach ausgezeichnet

Sperl ist seit mehr als 40 Jahren Fernsehredakteurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Sie wurde mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet, erhielt unter anderem den Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den Bambi und den Deutschen Filmpreis. Die promovierte Historikerin produzierte unter anderem den Fernsehfilm "Operation Zucker" und den ARD-Dreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU". Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Mai in Laupheim statt.

Carl Laemmle, Gründervater von Hollywood

Der Carl Laemmle Produzentenpreis ist mit 40.000 Euro dotiert. Er erinnert an den 1867 in Laupheim geborenen Carl Laemmle, der als Filmproduzent die "Universal Studios" in Los Angeles gründete und damit als einer der Gründerväter Hollywoods gilt. Vergeben wird die Auszeichnung seit 2017 von der Stadt Laupheim und der "Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen", der Interessenvertretung der deutschen Produzentinnen und Produzenten. Erster Preisträger war der durch Katastrophenfilme berühmt gewordene Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor Roland Emmerich.