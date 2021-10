per Mail teilen

In der Fußball Oberliga Baden-Württemberg hat am Samstag der FV Ravensburg auswärts bei der Sport Union Neckarsulm 2:2 gespielt. Ravensburg lag bereits in der ersten Halbzeit mit 0:2 im Rückstand, kämpfte sich aber zurück und erreichte auch Dank eines Eigentors der Sport Union Neckarsulm das Unentschieden.