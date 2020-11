per Mail teilen

In Frastanz in Vorarlberg hat ein Mann einen Passanten unvermittelt angegriffen und mit einem Messer in den Bauch gestochen. Laut Polizei rannte der Täter davon, das Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte später den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er gilt als polizeibekannt und stand vermutlich unter Medikamenteneinfluss.