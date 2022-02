In Hard in Vorarlberg ist am Dienstag ein 61-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Laut Polizei erfasste ihn ein anfahrender Lkw und überrollte ihn teilweise. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.