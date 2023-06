per Mail teilen

Real Madrid ist zu Gast in Markelfingen: Die Fußballschule des spanischen Rekordmeisters veranstaltet diese Woche ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche beim SV Markelfingen.

Die Fußballschule von Real Madrid ist bis Freitag beim SV Markelfingen im Kreis Konstanz. In einem fünftägigen Fußballcamp werden Kinder und Jugendliche aus Markelfingen und Umgebung von einem internationalen, aber deutschsprachigen Trainerteam betreut. Rund 50 fußballbegeisterte Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren haben sich zu dem Camp angemeldet, einige reisen sogar aus Ulm, Nürnberg und Heilbronn an. Trainiert wird nach den Vorgaben der berühmten Jugendakademie von Real Madrid "La Cantera".

Technik, Taktik und Fairplay

Real Madrid bildet seinen Nachwuchs in Spanien in einer eigenen Jugendakademie aus. Die "La Cantera" gilt als beste Nachwuchsschmiede im internationalen Fußball. Damit auch Breitensportler von den modernen Trainingsmethoden profitieren, hat der Verein im Rahmen einer Stiftung eine Art Fußballschule für Jedermann gegründet - die Fundación Real Madrid Clinic. Sie bietet europaweit Fußballcamps für Kinder und Jugendliche an. Ziel ist es, jungen Menschen auf dem Fußballplatz nicht nur Technik und Taktik zu vermitteln, sondern auch Werte wie Fairplay und Respekt.

Im Fußballcamp von Real Madrid. Pressestelle Fundación Real Madrid Clinic

Fußballcamp von Real Madrid schon 2022 am Bodensee

Michael Jentsch, der Vorsitzende des SV Markelfingen, ist begeistert von dem Konzept und der Professionalität der Spanier, erzählt er. Deshalb habe der Verein - nach der Premiere im vergangenen Jahr - die spanische Fußballschule mit ihrem Fußballcamp jetzt ein zweites Mal an den Bodensee geholt. Auch in Oberteuringen (Bodenseekreis) findet in dieser Woche ein Camp von Real Madrid statt.