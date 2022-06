Fußball-Bundesligisten zieht es in die Bodenseeregion

Mehrere Fußball-Bundesligisten kommen in diesem Sommer in die Bodenseeregion, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. In Friedrichshafen finden zwei Testspiele des VfB Stuttgart statt.

Eine schöne Landschaft, ein ruhiges Umfeld und gute Trainingsbedingungen, das bietet der Montafoner Ferienort Schruns. Besonders beliebt ist das Ziel beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Der Verein reist bereits zum 16. Mal ins Trainingslager nach Schruns. Dieses Mal sind die Freiburger vom 6. bis 15. Juli zu Gast. In der vergangenen Saison hat es der SC Freiburg bis ins DFB-Pokalfinale geschafft. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Borussia Dortmund bestreitet Testspiele in Altach Borussia Dortmund schlägt sein Trainingsquartier im schweizerischen Bad Ragaz auf, kommt aber für zwei Testspiele gegen spanische Topteams nach Altach in Vorarlberg. Am 18. Juli heißt der Gegner FC Valencia und vier Tage später FC Villarreal. Der BVB hat sich für die kommende Saison bereits hochkarätig verstärkt. Die beiden Verteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sollen für mehr Stabilität sorgen. Im Angriff soll unter anderem Karim Adeyemi wirbeln und so den nach Manchester gewechselten Top-Torjäger Erling Haaland ersetzen. VfB Stuttgart spielt in Friedrichshafen Den VfB Stuttgart zieht es für das Trainingslager in das Allgäu. Vom 9. bis 16. Juli ist der Verein in Weiler-Simmerberg im Kreis Lindau. Zwei Testspiele bestreiten die Schwaben in Friedrichshafen (Bodenseekreis). Zunächst trifft der VfB auf den Schweizer Meister FC Zürich (9. Juli), eine Woche später auf den englischen Erstligisten FC Brentford (16. Juli). VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo will in diesem Sommer den Grundstein für eine ruhigere Saison legen. IMAGO IMAGO / Michael Weber