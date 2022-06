Noch keine Lösung für Funkloch in Biberach in Sicht

Seit dem Abriss eines Klinikgebäudes im Westen Biberachs gibt es dort ein Funkloch für Kunden von Vodafone und der Telekom. Und eine langfristige Lösung ist bislang nicht in Sicht.

Vodafone will in vier bis sechs Wochen einen mobilen Funkmast in Betrieb nehmen, der vorläufig helfen soll, das Funkloch für die Nutzer zu schließen. Auch die Telekom arbeitet an einer solchen Lösung. Doch für eine langfristige Lösung, also einen neuen Funkmast für die beiden Anbieter, fehlt bislang noch ein geeignetes Grundstück, bestätigen Sprecher der Unternehmen dem SWR. Gleich nach dem Abbau der Antennen an dem alten Standort seien aber umliegende Funkmasten so ausgerichtet worden, um das Funkloch und die Auswirkungen für die Kunden möglichst zu minimieren, so ein Sprecher von Vodafone. Doch ganz ließe sich dadurch das Funkloch nicht schließen.

Standortsuche kann noch dauern

Schon im Januar 2021 habe man von der Kündigung und dem Abriss des Gebäudes in der Riedlinger Straße erfahren, doch die Suche nach einem Ersatzgrundstück sei bislang nicht erfolgreich gewesen, sagte ein Telekom-Sprecher dem SWR. So eine Suche könne im Schnitt bis zu zwei Jahren dauern. Denn dafür brauche es Baugenehmigungen und Anschluss ans Glasfaser- und Stromnetz.

Wer aber im Bereich der Riedlinger Straße in Biberach ein Grundstück habe, könne sich bei der Telekom melden, so der Sprecher.