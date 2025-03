Das Funkenfeuer gilt als Jahrhunderte alter Brauch in vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben. Am ersten Wochenende der Fastenzeit wird es wieder abgebrannt.





Sie sind meterhoch gebaut und leuchten weit in den Himmel hinein - die Funkenfeuer. An vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben werden sie an diesem Wochenende wieder abgebrannt .

Angezündet werden die oft aus alten Christbäumen gestapelten Türme am Samstag beispielsweise im oberschwäbischen Ochsenhausen (Kreis Biberach), in Überlingen (Bodenseekreis) , Eriskirch (Bodenseekreis) , im Konstanzer Stadtteil Litzelstetten sowie in Ravensburg .

Hefegebäck zum Funkenfeuer

Am Funkensonntag werden unter anderem in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) und im Wilhelmsdorfer Ortsteil Esenhausen (Kreis Ravensburg) Feuer entzündet. Vielerorts gibt es passend dazu auch den Funkenring, ein kreisförmiges Hefegebäck.

Auch in Vorarlberg werden am ersten Wochenende nach Aschermittwoch traditionell die Funken abgebrannt. Bis zu 30 Meter hohe Holztürme sind dazu aufgebaut. Zudem findet in manchen Gemeinden auch das Scheibenschlagen statt. Brennende Holzscheiben werden dabei in die Luft geschleudert. In Österreich ist seit 2010 der Funkensonntag immaterielles Kulturerbe.

Diözese räumt mit Mythen zum Funkenfeuer auf

Die weit verbreitete Annahme, dass mit dem Funkenfeuer der Winter ausgetrieben werden soll, ist laut Diözese Rottenburg-Stuttgart wissenschaftlich nicht belegt . Sie verweist auf die christlichen Ursprünge. Das Funkenfeuer gilt als ein weiterer Abschluss der Fastnacht.