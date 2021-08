Fürstin Marie von und zu Lichtenstein ist tot. Die Ehefrau von Fürst Hans-Adam II. verstarb am Samstag mit 81 Jahren in einem Krankenhaus in Grabs im Schweizer Kanton St. Gallen, das teilte das Fürstentum mit. Der Gesundheitszustand der Fürstin habe sich nach einem Schlaganfall am Mittwoch stetig verschlechtert. Sie sei im Beisein der Familie „friedlich und in großem Gottvertrauen entschlafen“, so das Fürstentum. Marie von und zu Lichtenstein galt als sozial sehr engagiert und kunstaffin. Das 160 Quadratkilometer große Fürstentum Liechtenstein zwischen Österreich und der Schweiz ist mit knapp 39.000 Einwohnern einer der kleinsten Staaten der Welt und eine konstitutionelle Erbmonarchie. Es wurde eine siebentägige Staatstrauer verhängt. Die Entscheidung sei in enger Absprache mit der Fürstenfamilie gefallen, teilte die Regierung in Vaduz am Sonntagnachmittag mit.