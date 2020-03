Das Fürstentum Liechtenstein geht in der Corona-Pandemie ungewöhnliche Wege, um dem Mangel an Desinfektionsmittel zu begegnen. Der Gesundheitsminister ruft zu Schnapsspenden auf.

Der Gesundheitsminister des Mini-Landes in der Vierländerregion Bodensee, Mauro Pedrazzini, schreibt: "Leute, wir haben ein Alkoholproblem!". Seit Wochen seien wegen der Corona-Krise in Liechtenstein keine Desinfektionsmittel mehr erhältlich. Minister Pedrazzini appelliert deshalb an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung in Vaduz, Schnaps zu spenden.

Auch "Fusel" ist willkommen

Abgeben dürften sie ruhig auch "Fusel, den Ihr nicht einmal in der schlimmsten Krise trinken würdet". Dieser soll in einer Brennerei zu hochprozentigem Alkohol destilliert und dann von einer Apotheke zu Desinfektionsmittel verarbeitet werden.

Der Minister schreibt weiter: Wie das Zeug riechen werde, könne man noch nicht sagen, aber es werde seinen Zweck erfüllen: Es kille Viren. Der Aufruf stieß in kurzer Zeit auf ein unerwartet großes Echo.