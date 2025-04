Metzger-WM in Paris: Lina Wachter aus Bad Wurzach erfolgreich

Mit 19 zur Fleischer-WM: Lina Wachter aus Bad Wurzach lebt ihren Traumberuf. In Paris hat sie nun ihr Können unter Beweis gestellt – und das erfolgreich.

Die 19-jährige Lina Wachter hat gerade ihre Ausbildung zur Metzgerin abgeschlossen. Im ihrem Bezirk der Handwerkskammer Ulm war sie die Beste. Für die frisch gebackene Gesellin ging es nach den Prüfungen gleich weiter zur Weltmeisterschaft der Fleischer nach Paris. Dort zeigte sie ihr Können bei der "World Butchers' Challenge". Das deutsche Team ist als "Butcher Wolfpack" nach Frankreich gereist .

Im Wettbewerb der Weltbesten bei der "World Butchers' Challenge" in Paris ging es darum, in nur zweieinhalb Stunden verschiedenste Fleischsorten fachmännisch zu zerlegen und zu präsentieren. Lina Wachter hat als einzige Deutsche in der Kategorie der "World Champion Butcher Apprentice" teilgenommen. Sie hat ihr Ziel erreicht und alles in der gewünschten Zeit absolviert. Die Ergebnisse der "World Butchers' Challenge" in Paris werden am Dienstagabend im Rahmen einer feierlichen Gala präsentiert.

Warum Lina Wachter Metzgerin wurde

Von klein auf hatte Lina Wachter mit Tieren auf dem elterlichen Bauernhof zu tun. Ihr Berufswunsch ging zunächst allerdings in Richtung Pflege. Die Anatomie habe sie interessiert, erzählt die 19-Jährige. Sie war immer wieder mit dabei als ihr Vater die Bauernhof-Tiere zur Metzgerei Sontag nach Kißlegg (Kreis Ravensburg) gebracht hat. Dadurch bekam sie Einblicke den Metzger Beruf. Schließlich wurde daraus ein Ferienjob bei der Metzgerei, dann folgte ein Praktikum und schließlich die Ausbildung.

"Nur wer Tiere liebt, kann ein guter Metzger sein"

Heute weiß Lina Wachter, dass die Entscheidung fürs Metzgern die richtige gewesen ist. Ihre Liebe zu den Tieren, ihr Interesse an Anatomie und am Kochen sowie ihr Wunsch handwerklich zu arbeiten kann sie in ihrem jetzigen Beruf vereinen.

"Sie leiden nicht beim Schlachten. Haben keinen Stress, haben keine Schmerzen und von dem her bin ich eigentlich ganz im Reinen mit mir."

Lina Wachter aus Bad Wurzach sagt: "Nur wer Tiere liebt, kann ein guter Metzger sein." SWR

Wie wertschätzend sie selbst mit Tieren umgeht und dass Metzger eigentlich gar nicht so grausam sind, will die 19-Jährige in die Öffentlichkeit tragen. Auf ihrem TikTok-Kanal postet sie ihre Verbindung zu den Tieren. Streicheln sei besonders wichtig, sagt sie.

Ihr Lehrmeister und Chef Philipp Sontag ist stolz auf sie und bescheinigt ihr allerbeste Voraussetzungen. Talent und Gespür für das Fleisch habe sie. "Wenn sie genau so weitermacht und man hier auf dieser Ebene noch mehr Ausbildung und Berufserfahrung draufsetzt, dann kann das einfach nur gut werden." Philipp Sontag verarbeitet nicht nur Fleisch in seiner Metzgerei, er ist auch Experte für Weideschlachtung .