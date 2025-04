In Biberach ist ein Fünfjähriger mit einer E-Zigarette erwischt worden. Die Polizei ermittelt gegen die Mutter und hat das Jugendamt eingeschaltet.

Die Polizei in Biberach ist am Montag auf einen besorgniserregenden Fall aufmerksam gemacht worden. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass er ein Kind mit einer E-Zigarette gesehen habe. Das Außergewöhnliche: Das Kind zog nach Angaben des Zeugens mehrfach an der E-Zigarette und war in Begleitung seiner Mutter.

Polizei kontrolliert Mutter und Kind

Die Polizei reagierte nach eigenen Angaben umgehend. Bei einer Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus: Es handelte sich um eine 24-jährige Mutter und ihren fünfjährigen Sohn. Der Junge hatte die E-Zigarette tatsächlich bei sich – in seiner Hosentasche verstaut.

Mutter gesteht: Kind konsumiert E-Zigarette

Die Mutter räumte ein, dass ihr Sohn die E-Zigarette benutze. Laut Polizei bat sie sogar um Unterstützung, damit ihr Kind von der Nikotinsucht loskomme.

Die 24-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz, so die Polizei. Auch das Jugendamt wurde laut Polizei über den Vorfall informiert.

E-Zigaretten erst ab 18 Jahren erlaubt

Der Konsum von E-Zigaretten ist in Deutschland erst ab einem Alter von 18 Jahren gestattet. Dennoch kommt es immer wieder zu Verstößen. Die Polizei mahnt Eltern zur Verantwortung und ruft dazu auf, den Schutz von Kindern ernst zu nehmen.