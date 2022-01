per Mail teilen

Auf der B30 bei Baindt (Kreis Ravensburg) ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit drei Autos und fünf verletzten Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 18-jähriger Autofahrer an der Auffahrt direkt auf den linken Fahrstreifen fahren, unterschätzte dabei aber vermutlich die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Autos. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. In Richtung Ravensburg war ein Fahrstreifen für rund drei Stunden gesperrt.