Fünf junge Lebensretterinnen in Wangen ausgezeichnet

Fünf junge Mädchen sind von der Stadt Wangen im Allgäu für ihre Zivilcourage geehrt worden. Die Mädchen haben einen 86-jährigen Mann aus einem Fluss gerettet.

Es war eine dramatische Rettungsaktion mit Happy End. Am 22. April diesen Jahres stürzte ein 86-jähriger Mann einen steilen Hang in die Argen hinunter. Das bemerkten fünf Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren, die an einem Spielplatz in der Nähe spielten. Die Mädchen warteten nicht lange, sie reagierten schnell, holten Hilfe und leisteten sogar erste Hilfe vor Ort.





Rosen und eine Fahrt mit dem Polizeiboot

Für ihre außergewöhnliche Zivilcourage wurden sie jetzt von der Stadt Wangen (Kreis Ravensburg) geehrt. Vom Oberbürgermeister gab es Rosen und einen Einkaufsgutschein. Auch die Polizei wollte die Lebensretterinnen für ihre schnelle Reaktion belohnen: Sie dürfen eine Fahrt mit dem Polizeiboot auf dem Bodensee machen. Die Heldinnen aus Wangen waren von dieser Überraschung begeistert.

"Die Kinder haben instinktiv das Richtige gemacht."

Dem 86-Jährigen geht es inzwischen wieder gut. Er ist den jungen Mädchen sehr dankbar für ihren Einsatz.