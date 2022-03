per Mail teilen

Fünf der sechs Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters in Weingarten (Kreis Ravensburg) sind zur Wahl zugelassen worden. Der Kandidat Peter Horvath erfüllte die formellen Zulassungskriterien nicht und wird deshalb nicht zur Wahl stehen, heißt es von der Stadt. Am 24. März werden die Kandidaten im Kultur- und Kongresszentrum vorgestellt. Die Oberbürgermeisterwahl findet dann am 3. April statt.