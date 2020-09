per Mail teilen

Die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl Ende September stehen fest. Bei der Stadt Konstanz sind bis zum Ende der Frist fünf Bewerbungen eingegangen. Das bestätigte ein Sprecher dem SWR.

Der amtierende Oberbürgermeister Uli Burchardt von der CDU stellt sich wieder zur Wahl. Er ist seit 2012 Rathauschef. Es wäre seine zweite Amtszeit. Weiterer Bewerber ist Luigi Pantisano. Der Stuttgarter Stadtrat kennt Konstanz aus seiner Zeit als Stadtplaner. Ihm haben die Grünen und Linke in Konstanz ihre Unterstützung zugesagt. Auch SPD-Mitglied Andreas Hennemann will ins Rathaus. Er hat in Konstanz studiert und ist Rechtsanwalt. Zudem bewerben sich der parteilose Andreas Matt, Betriebswirt, und der Konstanzer Ingenieur Jury Martin.

Oberbürgermeisterwahl am 27. September

Alle fünf Bewerbungen seien einer Vorprüfung unterzogen worden, so ein Sprecher der Stadt Konstanz. Offiziell grünes Licht soll am Mittwoch der Gemeindewahlausschuss geben. Die Konstanzer Oberbürgermeisterwahl findet am Sonntag, den 27. September statt.