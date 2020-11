Der Kreis Biberach hat 100.000 Euro in eine Füllmaschine für Sandsäcke investiert. Sie soll bei Unwettern zum Einsatz kommen.

Die Maschine steht künftig im Feuerwehrgerätehaus in Laupheim. Bei drohendem Starkregen oder Hochwasser wird sie zu einer Sandgrube gebracht. Dort kann die Maschine in der Stunde bis zu 4.600 Sandsäcke befüllen, sieben gleichzeitig. Sie hat ein eigenes Stromaggregat, leere Sandsäcke sind mit an Bord des Transportfahrzeuges. Vor Ort muss lediglich Sand in den Trichter der Maschine gefüllt werden.

Das Hochwasser 2016 im Landkreis Biberach. SWR

Unwetterkonzept beschlossen

Zusätzlich zur Sandsack-Füllmaschine hat der Kreis Biberach in sechs Kommunen Container mit je 840 bereits gefüllten Sandsäcken deponiert. Der Kauf der Maschine geht auf ein Unwetterkonzept des Kreises zurück, das vergangenes Jahr beschlossen wurde. Dieses sieht Investitionen von 2,1 Millionen Euro vor. So wurden zum Beispiel elf Hochwasserboote angeschafft, die vor wenigen Wochen unter anderem an die Feuerwehren Bad Buchau, Erolzheim und Ochsenhausen übergeben wurden.