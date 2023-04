per Mail teilen

Die Tierrettung Sübaden in Radolfzell hat fünf verwaiste Fuchswelpen aufgenommen, die aus einem Kanalschacht gerettet worden waren. Die Tiere sollen nun in einer Auffangstation neue Kraft tanken.

Fünf aus einem Kanalschacht gerettete Fuchsbabys werden in einer Auffangstation der Tierrettung Südbaden in Radolfzell (Kreis Konstanz) aufgepäppelt. Wo genau die Tiere untergebracht sind, wollte der Leiter der Tierrettung Südbaden, Bernd Metzger, gegenüber dem SWR nicht verraten. Die Erfahrung zeige, dass dann viele Schaulustige vorbeikämen, in der Hoffnung, die Tiere streicheln zu können oder auch mit der Absicht, zu helfen. Wildtiere wie Füchse bräuchten aber fachkundige Pflegerinnen und Pfleger mit viel Erfahrung. Das Ziel sei es, alle fünf Tiere später auszuwildern.

Fuchsbabys auf dem Weg der Besserung

Die fünf Welpen sind laut Tierrettung Südbaden wohlauf, sie fressen und erholen sich langsam. An Ostern waren die Tiere aus einem Kanalschacht in der Südpfalz gerettet worden.

Sie waren abgemagert und halb verdurstet. Die Mutter der Welpen war nach Angaben der Retter vor Ort von einem Auto überfahren worden. Daraufhin haben sich die Welpen wohl in den Kanal verkrochen. Die Rettungsaktion der müden und erschöpften Fuchswelpen in der Pfalz dauerte über acht Stunden.