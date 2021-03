Bei 9 Grad sind am Sonntag viele Menschen an den Bodensee gekommen, um in der Frühlingssonne spazieren zu gehen. Die Polizei verzeichnete kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. Auch am Federsee bei Bad Buchau (Kreis Biberach) hätten sich zeitgleich rund 50 Personen aufgehalten, so ein Polizeisprecher. Alle beachteten die Vorschriften.