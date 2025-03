Der Alt-Oberbürgermeister von Biberach, Claus-Wilhelm Hoffmann, ist tot. Dem Biberacher Rathaus zufolge ist er vergangenen Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.

30 Jahre lang, von 1964 bis 1994, war Claus-Wilhelm Hoffmann Oberbürgermeister von Biberach - nun ist er gestorben. Geboren wurde Hoffmann 1932 in Stuttgart. Nach seinem Studium arbeitete er als Rechtsanwalt und Richter, unter anderem in Kressbronn (Bodenseekreis), in Berlin, in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und am Landgericht in Ravensburg.

Drei Amtszeiten im Chefsessel von Biberach

1964 gewann er als parteiloser Kandidat die Oberbürgermeisterwahl in Biberach. In den drei Amtszeiten im Rathaus machte er sich auch als Kulturförderer einen Namen. Hoffmann engagierte sich stark für die europäische Idee. In seiner Amtszeit schloss Biberach fünf Städtepartnerschaften mit Frankreich, Italien, Georgien, Polen und Großbritannien.