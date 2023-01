Früherer Vorarlberger Landeshauptmann Purtscher gestorben

Der ehemalige Vorarlberger Landeshauptmann Martin Purtscher (ÖVP) ist am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilt das Land Vorarlberg mit. Gewürdigt wird er als "überzeugter Europäer".

Das Land Vorarlberg trauert um seinen ehemaligen Landeshauptmann Martin Purtscher. Er starb nach Angaben des Landes Vorarlberg am Freitag im Alter von 94 Jahren. Der derzeitige Landeshauptmann Markus Wallner würdigte Purtscher als überzeugten Europäer, der den Weg Österreichs in die Europäische Union mitgeprägt habe. Zudem lobte er seine Verdienste um die heimische Energiewirtschaft.

Zehn Jahre an der Spitze der Vorarlberger Landesregierung

Martin Purtscher war von 1987 bis 1997 Landeshauptmann in Vorarlberg. Bereits seit 1964 saß er dort im Landtag. Stark gemacht hat er sich insbesondere auch für den Eintritt Österreichs in die Europäische Union. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei er als Vorsitzender der ÖVP-Europakommission federführend an den österreichischen EU-Beitrittsverhandlungen beteiligt gewesen. Laut dem ORF bezeichnete er den EU-Beitritt von 1995 als sein größtes politisches Ziel.

"Martin Purtscher hat sich in mehr als 40 Jahren stark für eine gedeihliche Entwicklung unsere Heimat eingesetzt und unser Land Vorarlberg als kompetenter Landespolitiker und weltoffener Staatsmann geprägt."

Der derzeitige Landeshauptmann Markus Wallner betonte in einer Stellungnahme die zahlreichen Weichenstellungen unter Purtscher, die sich bis heute positiv auf das Land Vorarlberg auswirken. Als maßgebliche Errungenschaft nannte er so beispielsweise die Sicherung der Gründerrechte des Landes an den Illwerken und den Erwerb der Aktienmehrheit. Dies sei ein wichtiger Schritt für Vorarlbergs energiepolitische Eigenständigkeit gewesen.

Martin Purtscher wurde in der Vergangenheit mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter auch der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.