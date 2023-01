"Fruchtwelt Bodensee" startet in Friedrichshafen

per Mail teilen

Außerplanmäßig findet in diesem Jahr die Messe "Fruchtwelt Bodensee" statt. Zuletzt musste sie wegen der Coronapandemie ausfallen. Nun eröffnet sie das Messejahr 2023 in Friedrichshafen.

Von Freitag bis Sonntag treffen sich in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Obstbauern, Fachfirmen und Experten rund um das Thema Obstbau, Äpfel und Destillation. Bei der Messe "Fruchtwelt Bodensee" werden 320 Aussteller aus 16 Ländern erwartet. Die Messe findet in diesem Jahr außerplanmäßig statt. Eigentlich wird die "Fruchtwelt Bodensee" alle zwei Jahre ausgerichtet. Doch weil die letzte Messe wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, hätten Aussteller und Obstbauern sich in diesem Jahr einen Ersatztermin gewünscht, heißt es von der Messe Friedrichshafen.

High-Tech im Obstgarten

Neben vielen anderen Themen bietet die "Fruchtwelt Bodensee" einen Einblick in neue Entwicklungen bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel der Einsatz von Agri-Photovoltaik. Es handelt sich hierbei um lichtdurchlässige Photovoltaik-Anlagen über den Apfelbäumen. Erste Versuche mit der Technik laufen bereits am Bodensee.

Auch Themen wie Datenerhebung in der Obstplantage oder im Lager, für eine effizientere Bearbeitung und Vermarktung des Obstes, spielen auf der Messe eine wichtige Rolle. Wer sein Obst direkt vermarkten will, findet im Themenbereich "Mein Hofladen" dazu Informationen. Zudem präsentieren rund 30 Start-Ups im Bereich Obstbau ihre Arbeit und Produkte. Sechs Hochschulen informieren außerdem über Studiengänge rund um die Themen Agrarwirtschaft und Obstbau.

Ein Unternehmen zeigt eine nachhaltige Art, Äpfel in Streuobstwiesen einzusammeln. SWR Martin Hattenberger

Steigende Kosten fordern Obstbauern

Die Obstbauern am Bodensee stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Neben dem Klimawandel machen vor allem gestiegene Betriebskosten und sinkende Einkünfte den Bauern sorgen. "Dadurch sind die Wirtschaftlichkeit und damit auch die Existenzen der regionalen Obstbaubetriebe bedroht", so die Vorsitzenden der Obstregion Bodensee e.V. Erich Röhrenbach und Thomas Heilig. Die Erlöse seien im vergangenen Jahr durch den Wegfall des russischen Markts und den Preisdruck durch eine europaweit gute Ernte um 18 Prozent gesunken. Darüber diskutieren Obstbauern mit Vertretern aus Politik und Verbänden in einem Panel im Rahmen der 41. Bodensee-Obstbautage am ersten Messetag.

Brennertag widmet sich der Schnapsherstellung

Auf der "Fruchtwelt Bodensee" geht es neben dem Obstanbau auch um die Herstellung von Spirituosen. Am Sonntag findet so ein Brennertag statt und es werden Verkostungen angeboten. Neben den Klassikern wie Obstbränden spielt in diesem Jahr auch der Whiskey eine wichtige Rolle. Für die Verkostungsseminare müssen vorab Tickets gebucht werden.

Bei einer Pressekonferenz stellen die Veranstalter der "Fruchtwelt Bodensee" das Programm vor. SWR Julia Kretschmer

Die "Fruchtwelt Bodensee" läuft von Freitag bis Sonntag. Die Veranstalter erwarten bis zu 15.000 Besucherinnen und Besucher.