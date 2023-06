Ein Blumenteppich ziert Sipplingen zu Fronleichnam

Bunte Blumen und eine Prozession haben an Fronleichnam in Sipplingen Tradition. Am Donnerstagmorgen ist dafür ein Blumenteppich gestaltet worden, der das Dorf schmückt.

SWR-Reporter Thomas Wagner war bei den Vorbereitungen für den Blumenteppich vor Ort dabei:

Das Fronleichnamsfest mit dem Auslegen des Blumenteppichs, dem Festgottesdienst und der Prozession ist in Sipplingen ein Gemeinschaftserlebnis, zu dem sich außer den Gläubigen aus dem Ort und der Umgebung oft auch Feriengäste einfinden. Zusammen machen sie auf dem Prozessionsweg Halt an vier mit Blüten verzierten Altarstationen, um das Evangelium zu hören.

Tradition durch Corona-Pandemie unterbrechen

Im vergangenen Jahr fand die Blumenteppich-Tradition mit Prozession das erste Mal nach der Corona-Pause wieder statt. Es ist eines der wichtigsten Feste für Sipplingen.Die Idee, an Fronleichnam mit einer Prozession durch Sipplingen zu ziehen, hatte laut Gemeinde in den 1920er-Jahren ein Geistlicher. Am Abend vor dem großen Festtag versammelt sich um 22 Uhr die komplette Sipplinger Bürgermiliz mit Musikkapelle und zelebriert auf dem festlich beleuchteten Rathausplatz den großen Zapfenstreich. Am Fronleichnamstag selbst wird die Bevölkerung mit Kanonenschlägen geweckt.

Fronleichnams-Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück

Im Mittelpunkt des katholischen Hochfestes Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten steht die Eucharistie - die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Der vor etwa 750 Jahren entstandene Name Fronleichnam bedeutet "Leib des Herrn". Das Fest geht auf eine Vision der Nonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209 zurück. Papst Urban IV. machte es 1264 zum allgemeinen Kirchenfest. Seit dem 13. Jahrhundert wird in vielen Pfarrgemeinden bei Prozessionen die geweihte Hostie als Leib Christi durch die Straßen getragen. So etwa in Amtzell im Landkreis Ravensburg.

Bei den Fronleichnamsprozessionen wie in Amtzell zogen die Gläubigen durch ihre Gemeinden. SWR

In Amtzell wurden am Fronleichnamsfest die Gläubigen und der Priester mit der Monstranz auch in diesem Jahr wieder von Bürgerwehr, Spielmannszug, Musikkapelle und Fahnenabordnungen der Vereine begleitet.