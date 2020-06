In der Region Bodensee-Oberschwaben wird es dieses Jahr wegen Corona keine Fronleichnams-Prozessionen geben. Auch auf große Blumenteppiche, wie in Sipplingen im Bodenseekreis, wird verzichtet. Er ist normalerweise rund 1.000 Meter lang und zieht jedes Jahr unzählige Schaulustige an. Ein Grund, warum es ihn diesmal nicht geben wird. In Ochsenhausen im Kreis Biberach sind kleine Blumenteppiche geplant, in Blumentopfuntersetzern oder Pizzaschachteln. Sie sollen zu einem Mosaik zusammengefügt werden. In Laupheim im Kreis Biberach wird Blumenschmuck vor den Kirchen und einigen Privathäusern ausgelegt. Gottesdienste finden überall statt, wenn auch unter Auflagen.