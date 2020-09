Seit 100 Jahren werden im Oberteuringer Friseursalon Fischer Haare geschnitten. Friseurmeisterin Christine Tieftrunk führt das Geschäft in der dritten Generation. Und sie wird wahrscheinlich die Letzte sein, die die Familientradition erhält.

Im Friseurgeschäft Fischer kommen Kunden heutzutage mit Termin. Das gab es zu den Anfangszeiten vor hundert Jahren nicht. Nur Männer gingen zum Friseur - und die warteten bei einem Bierchen im Gasthaus Krone darauf, dass sie an die Reihe kamen. Das bot sich an, denn Gründer Josef Fischer fing mit dem Haareschneiden in einem Zimmer im ersten Stock des Gasthauses an.

Dorffriseure in Oberteuringen seit drei Generationen

In den 1950er-Jahren stand ein erster Umzug in größere Räume an. Helmut Fischer, Sohn des Gründers, zog in die Dorfstraße von Oberteuringen (Bodenseekreis). Ein weiteres Mal ist seine Tochter, die heutige Besitzerin Christine Tieftrunk, mit dem Salon umgezogen. Und mit diesem Salon wird die Friseur-Tradition Fischer in Oberteuringen aller Voraussicht nach auch enden. Keiner der drei Söhne von Christine Tieftrunk hat bisher Interesse am Friseurberuf angemeldet.