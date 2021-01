Die Friseurinnung Bodenseekreis will mit einer Plakataktion gegen Schwarzarbeit während des Corona-Lockdowns vorgehen. Hintergrund sei, dass sich immer mehr Menschen zuhause die Haare schneiden lassen wollen.

"Danke, dass Sie durchhalten! Wir schneiden nicht zu Hause" steht auf den Plakaten, die die Innung im ganzen Bodenseekreis aufhängen will. Mit dieser Aktion möchte die Friseurinnung Bodenseekreis ein Zeichen setzen und sich bei ihren Kunden für die Geduld bedanken. Denn die Anfragen würden immer verzweifelter, die Anrufe bei Friseur-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern häuften sich, heißt es.

Die Anfragen nach illegalen Haarschnitten werden direkter

Anfangs sei es noch die Einladung auf ein Tässchen Kaffee gewesen mit dem Hinweis, die Schere habe man ja sicher dabei, so die Friseurinnung in Friedrichshafen. Inzwischen seien die Anfragen wesentlich direkter geworden. Doch das "Schwarzschneiden" schade der Existenz der Betriebe und verstoße gegen die Corona-Regeln. So werde im stillen Kämmerlein nicht immer alles akribisch desinfiziert so wie in den Salons. Womöglich werde gar der Mund-Nasen-Schutz weggelassen.

"So bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff"

Die Friseurinnung Bodenseekreis trage Verantwortung für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter und wehrt sich gegen solche unseriösen Angebote. Sie ermuntert ihre Kundinnen und Kunden, zu dem nicht vorhandenen Haarschnitt zu stehen und mit einem neuen Look bis zum Ende des Corona-Lockdowns zu warten.