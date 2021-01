Friseurbetriebe im Kreis Lindau lassen in ihren geschlossenen Geschäften von Freitag auf Samstag das Licht brennen. Die bayernweite Aktion soll auf die teils dramatische Lage der Branche aufmerksam machen. "Wir brennen für unsere Kunden" steht auf den Plakaten der Aktion. Im Kreis Lindau brennen die Lichter in allen 27 Innungsbetrieben, teilweise in grün, der Farbe der Hoffnung. Auch die etwa 150 weiteren, nicht in der Innung vertretenen Friseurgeschäfte seien aufgerufen mitzumachen, sagte Innungsmeisterin Petra Zander auf SWR-Anfrage. Die Friseurinnen und Friseure hätten zwar im ersten Corona-Lockdown Soforthilfe erhalten, diese aber teilweise wegen guter Geschäfte im Mai zurückzahlen müssen. Seit der erneuten Schließung sei noch nichts angekommen. Die Licht-an-Aktion soll kommenden Freitag bundesweit wiederholt werden, dann wollen sich auch Friseurbetriebe im Bodenseekreis beteiligen.