Friesenhofen liegt idyllisch am Westhang der Adelegg zwischen Leutkirch und Isny (Kreis Ravensburg). Doch wie kommt der Ort zu dem Namen, der eher an die Nordseeküste erinnert, als an das württembergische Allgäu? SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich auf Spurensuche begeben.

Im Rathausgebäude ist ein Dorfcafé eingerichtet worden. SWR Moritz Kluthe Friesenhofen SWR Ortskern mit Rathaus und Kirche SWR Ortsteil Rimpach mit Jagschlösschen und der aus dem 14. Jahr­hundert stammenden Kapelle St. Leonhard. SWR Moritz Kluthe St. Peter und Paul: 1490 auf der Anhöhe als wehrhafte Kirche erbaut. SWR Moritz Kluthe