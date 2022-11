Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen stehen im Viertelfinale des Deutschen Volleyball-Pokals. Der Bundesligist setzte sich am Samstag im Achtelfinale beim Zweitligisten SSC Karlsruhe durch.

Der VfB gewann in drei Sätzen und sprach danach von einem Pflichtsieg. Die Mannschaft habe die Partie weitgehend im Griff gehabt. Im dritten Satz allerdings hatten die Gastgeber sogar einen Satzball, den sie nicht verwerten konnten. Die einzelnen Sätze endeten aus VfB-Sicht mit 25:18, 25:20 und 26:24.

Nach dem Spiel war VfB-Trainer Mark Lebedew zufrieden. Es sei gut, eine Runde weiter gekommen zu sein. Das sei das primäre Ziel gewesen.

"Es war kein einfaches Spiel, denn Karlsruhe hat das sehr gut gemacht und war hervorragend vorbereitet. Wir haben definitiv keine Geschenke bekommen.“

Am Montag werden die Begegnungen für das Viertelfinale im DVV-Pokal ausgelost. Der VfB Friedrichshafen ist in diesem Wettbewerb Titelverteidiger.

Auftaktspiel in der Champions League

In den kommenden Tagen warten auf den VfB Friedrichshafen weitere Spiele. Am Donnerstag beginnt die Gruppenphase in der Volleyball-Champions League. Der VfB Friedrichshafen erwartet das französische Team von Montpellier HSC VB. Das Spiel wird in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen. Die Aufgabe dürfte dann um einiges schwieriger werden als in Karlsruhe. Zwei Tage später schon, am Samstag, geht es dann in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Königs Wusterhausen weiter. Dieses Spiel findet in der Messehalle B2 in Friedrichshafen statt.