Viel politische Unterstützung für "Friedrichshafener Erklärung"

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus der Bodenseeregion und Oberschwaben haben in einem parteiübergreifenden offenen Brief zur Unterstützung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Dem Aufruf gaben die Beteiligten den Titel "Friedrichshafener Erklärung". Die Unterzeichnenden fordern unter anderem Verständnis und Solidarität für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und für Betriebe, die während der Pandemie mit Einschränkungen kämpfen. Die "Friedrichshafener Erklärung" sei im Kontext der Demonstrationen von Impfkritikern und Corona-Leugnenden entstanden, so Leon Hahn, der Kreisvorsitzende der SPD im Bodenseekreis. Zu den Unterzeichnenden gehören Kreis- und Landesverbände verschiedener Parteien, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Man spreche denjenigen, die friedlich und gewaltfrei demonstrierten, niemals ab, aus Überzeugung etwas Gutes für alle Menschen erreichen zu wollen, heißt es. Wenn man bei Protesten aber die Regeln missachte und weitere, vermeidbare Corona-Opfer riskiere, dann sei dies kein Akt individueller Freiheit, sondern ein Eingriff in die Freiheit und das Leben anderer.