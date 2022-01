per Mail teilen

Die Katamaran-Schnellfährverbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz bietet ab heute zusätzliche Fahrten an. Am Morgen und nachmittags fährt die Fähre laut Katamaran-Reederei wieder stündlich, zwischen 10 und 15 Uhr im Zweistundentakt. An Sonn- und Feiertagen fährt der Katamaran nicht.