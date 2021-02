Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Geschäftszahlen des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen aus. 2020 sank der Umsatz nach Unternehmensangaben um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im ersten Halbjahr 2020 lag der Umsatzrückgang sogar bei 27 Prozent, teilte ZF Friedrichshafen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Anschließende Kostensenkungen und die Erholung am globalen Automarkt in der zweiten Jahreshälfte hätten Umsatz und Ergebnis dann aber verbessert, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers. Profitiert habe ZF auch von einer starken Präsenz in China. Dort habe die Wirtschaft im Frühsommer 2020 einen anhaltenden Aufschwung erlebt.

Verlust wegen hoher Investitionen

Trotz eines positiven Betriebsergebnisses falle nach Steuern ein deutlicher Verlust an, so ZF. Das liege vor allem an hohen Investitionen. Das Unternehmen veröffentlicht den vollständigen Konzernabschluss und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr Mitte März.