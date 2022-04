Die Stadt Friedrichshafen will mit einem Energiesparprogramm ihren Gas- und Ölverbrauch reduzieren. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll zunächst die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden um zwei Grad abgesenkt werden: etwa in Verwaltungsräumen, Mehrzweckhallen oder Bädern. Mit diesem Schritt solle nicht nur auf mögliche Lieferstopps von Erdgas und Öl aus Russland reagiert werden, hieß es. Die Stadt leiste so auch einen Beitrag zum Klimaschutz und spare Kosten.