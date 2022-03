per Mail teilen

Die Belastung durch Fluglärm rund um den Bodensee-Airport Friedrichshafen ist in den vergangenen zwei Jahren weiter gesunken. Dieses Ergebnis wurde jetzt in einer Sitzung der Fluglärmkommission vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Flughafen Friedrichshafen. Die Maximalwerte seien deutlich unterschritten worden, unter anderem auch, weil durch die Corona-Pandemie die Zahl der Flüge zurückging.