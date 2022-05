per Mail teilen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihr Spiel in der Champions League gegen den bulgarischen Verein Hebar Pazardzhik mit 3:0 gewonnen, ohne es gespielt zu haben. Das hat der Europäische Volleyballverband bekannt gegeben. Das Spiel hätte am Mittwoch stattfinden sollen. Der Grund für den kampflosen Sieg der Häfler: Dem bulgarischen Meister hätte nach der Rückkehr aus Deutschland in ihr Heimatland eine dreitägige Quarantäne gedroht, wodurch sie das Finalspiel im bulgarischen Pokal verpasst hätten. Deshalb haben die Bulgaren auf die Reise nach Deutschland verzichtet. Ein Nachholtermin konnte nicht gefunden werden.