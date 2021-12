Elektrifizierte Südbahn in Friedrichshafen symbolisch in Betrieb genommen

per Mail teilen

Mit einem Festakt ist die elektrifizierte Südbahn von Ministerpräsident Kretschmann symbolisch eingeweiht worden. Reisende können ab Sonntag ohne Umstieg vom Bodensee nach Stuttgart fahren.

Bei dem Festakt im Zeppelinhangar in Friedrichshafen (Bodenseekreis) legten Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und Bahn-Infrastruktur-Vorstand Ronald Profalla am Montag symbolisch Schubkrafthebel um. Kretschmann sagte bei der Eröffnung, er sei froh, dass mit der Inbetriebnahme der elektrifizierten Südbahn das Ende des fossilen Zeitalters im oberschwäbischen Bahnverkehr eingeläutet werde. Baden-Württemberg sei eine der innovativsten Gegenden Europas. In eine solche Landschaft würden dröhnende Dieselloks nicht mehr hineinpassen.

"Diese wunderbare und so wichtige Strecke hat ihre besten Jahre nicht hinter sich, sondern noch vor sich."

Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war bei der symbolischen Inbetriebnahme der Südbahn mit einem Video-Livestream zugeschaltet. SWR

Auch der Landrat des Bodenseekreises und Vorstandssprecher des Interessenverbandes Südbahn, Lothar Wölfle (CDU), zeigte sich erleichtert, dass die Elektrifizierung nun endlich abgeschlossen ist. Denn seit vielen Jahren habe die Region dafür gekämpft. Es sei wunderbar, dass der Tag nun endlich gekommen sei, so Lothar Wölfle. Aber er sagte auch: "Nach der Elektrifizierung ist vor der Elektrifizierung, jetzt muss die Bodenseegürtelbahn folgen."

Aus Termingründen fand die symbolische Inbetriebnahme vor dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember statt. Dann fahren die Züge auf der Strecke Ulm-Friedrichshafen-Lindau erstmals mit Strom.

Langer Streit um Finanzierung der Elektrifizierung

Die Elektrifizierung der Südbahn für bessere Zugverbindungen hatten Politiker und Wirtschaftsvertreter der Region seit Jahrzehnten gefordert. Streitereien zwischen Bund, Land und Bahn um die Finanzierung verzögerten das Projekt immer wieder.

Pressestelle Deutsche Bahn AG/Julia Wagner

In Gang kam es erst, als 2006 unter anderem Kreise und Kommunen den Interessenverband Südbahn gründeten und erste Planungen für die Elektrifizierung vorfinanzierten. Die Elektrifizierung der 120 Kilometer langen Südbahnstrecke kostete rund 370 Millionen Euro. Der Ausbau der Strecke dauerte knapp vier Jahre.

Mit 160 Stundenkilometern vom Bodensee nach Stuttgart

4.000 Oberleitungsmasten und 253 Kilometer Oberleitung sollen laut einer Bahn-Mitteilung künftig für eine klimafreundliche, bessere Anbindung an das nationale und internationale Schienennetz sorgen. Die Südbahn war eine der letzten, nicht elektrifizierten, zweigleisigen Strecken im Land. Nun können dort Züge mit bis zu 160 Stundenkilometer von Lindau bis Stuttgart durchfahren.