Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat das Ermittlungsverfahren gegen drei Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen wegen Gewässerverunreinigung und fahrlässiger Körperverletzung gegen Zahlungen von Geldauflagen eingestellt.

Im Juli 2019 lief aus einem Regenüberlaufbecken im Bereich von Friedrichshafen-Manzell mit Keimen belastetes Abwasser in den Bodensee. Das Seewasser wurde an dieser Stelle so verschmutzt, dass bis zu 240 Menschen, die im Bodensee gebadet hatten, krank wurden.

Stadt-Mitarbeiter sollen Regenüberlaufbecken nicht richtig kontrolliert haben

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, die Anlage sei nicht wie vorgeschrieben kontrolliert und gewartet worden. Deshalb sei auch unbemerkt geblieben, dass eine Ablaufleitung des Regenüberlaufbeckens verstopft war, so die Staatsanwaltschaft. Die drei Mitarbeiter waren für die Kontrollen zuständig. Das Verfahren wurden gegen die Zahlung einer drei- bis vierstelligen Geldsumme eingestellt.