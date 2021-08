per Mail teilen

Ein Leichtflugzeug, dessen Landung am Donnerstag auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen missglückt war, wurde bei dem Unfall schwerer beschädigt als angenommen. Bei ihm war während des Abrollens auf dem Rollfeld plötzlich ein Rad am Fahrwerk eingeknickt, sodass das Flugzeug auf dem Bug zum Liegen kam. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden von rund 70.000 Euro. Ursprünglich wurde er auf 10.000 Euro geschätzt. Der Pilot, der Copilot sowie drei Passagiere blieben unverletzt. Die Maschine war gegen 10 Uhr vom Bodensee-Airport aus zu einem Rundflug gestartet. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.