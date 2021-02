per Mail teilen

In Friedrichshafen hat für Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs am Mittwoch wieder der Präsenzunterricht begonnen. Zuletzt wurden sie Mitte Dezember im Schulgebäude unterrichtet.

Am Graf-Zeppelin-Gymnasium sind 75 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs zurück im Präsenzunterricht. Unterrichtet werden sie laut Schulleiter Axel Ferdinand in den größten Räumen der Schule, um den Abstand einzuhalten und es herrscht Maskenpflicht. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht sei besonders für die Abschlussjahrgänge wichtig, sagt Schulleiter Ferdinand in diesem Audio:

Ab Montag weitere Schüler zurück im Präsenzunterricht

Ab Montag sollen 80 weitere Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 wieder ans Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen kommen. Landesweit sollen vor allem jüngere Schüler am kommenden Montag wieder in Präsenz unterrichtet werden. Auch Kitas sollen wieder öffnen.