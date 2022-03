Am Bodensee sind noch viele Ferienwohnungen frei

per Mail teilen

Am Bodensee und im Allgäu gibt es im Juli und August noch viele freie Ferienwohnungen. Das berichten Tourismusgesellschaften. Doch die freien Unterkünfte könnten bald belegt sein.

Am Bodensee sind im Juli und August 44 Prozent der Ferienwohnungen und -häuser noch frei, im Westallgäu ist es sogar die Hälfte, im Oberallgäu immerhin ein Drittel. Das zeigt eine Untersuchung des Unternehmens "DS Destination Solutions", das eigenen Angaben zufolge für viele der Unterkünfte Buchungssysteme bereitstellt.

Freie Unterkünfte könnten bald vergeben sein

Bestätigt werden die Zahlen von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH in Friedrichshafen und der Allgäu GmbH in Kempten. Dort heißt es, wegen der Corona-Pandemie werde sehr kurzfristig gebucht, aber dennoch stetig. Denn gerade Ferienwohnungen seien in Pandemie-Zeiten beliebt. Die noch freien Unterkünfte könnten schon bald vergeben sein.